"Самый опытный дипломат России": украинский посол рассказал о преемнике Чуркина в ООН

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, старший консультант программы USAID "РАДА" Владимир Крыжанивский, пишет Обозреватель.

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"Принципиально ни для Украины, ни для мира ничего не изменится. В тактическом плане, конечно, надо сравнить психологические, личные качества Виталия Чуркина и Петра Ильичева. Но в стратегическом плане дипломаты – винтики в большой машине. Они не формируют политику, а реализуют ее", – отметил Крыжанивский.

По его словам, Ильичев – самый опытный дипломат России в ООН.

"А постпред в ООН по статусу почти равнозначен министру иностранных дел", – подытожил посол.

Как сообщал УНИАН, Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. По данным МИД РФ, постпред ушел из жизни на рабочем месте.