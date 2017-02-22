СМИ: Германия и Франция призвали пересмотреть правила пересечения границ для Шенгенской зоны

Об этом говорится в письме министров в адрес Еврокомиссии, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

"Сохранение террористической угрозы и эффективность нынешнего контроля на внутренних границах свидетельствуют о необходимости пересмотра Шенгенского кодекса о границах... в случае серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности", - говорится в письме.

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Министры хотят, чтобы контроль на внутренних границах в случае необходимости можно было восстанавливать на более долгий период, чем это предусмотрено сейчас.

Согласно действующих правил, максимальный срок для усиленных мер безопасности в свете террористической угрозы – 2 года.

Также министры предлагают изменить систему фиксации выезда и въезда и записывать данные европейских путешественников и представителей третьих стран, с целью идентификации маршрутов и каналов движения иностранных боевиков из Сирии и Ирака.

Справка. Шенгенский кодекс о границах закрепляет единые для всего «Шенгенского пространства» (неофициально – «Шенгенской зоны») правила по вопросам пересечения границ государств-членов ЕС как между собой («внутренних границ»), так и с другими – «третьими» странами («внешних границ»). Внутренние границы, по общему правилу (допускающему временные исключения) являются прозрачными, т.е. на них отсутствует пограничный контроль. Пересечение внешних границ, напротив, допускается только после прохождения пограничной проверки, которая для неграждан ЕС является особенно строгой.