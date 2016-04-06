Великобритания отказывает в визе каждому пятому украинцу

Почти каждый пятый украинец, который обращается за визой Великобритании, получает отказ. Об этом посольство Украины в Великобритании сообщило в своем Facebook.

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"Для сравнения в 2012 году количество отказов было почти вдвое меньше. Конечно, нас беспокоит такая статистика", - говорится в сообщении.

В посольстве добавляют, что наиболее распространенной причиной отказов является неполный перечень документов, которые подаются в консульство. Возросло также количество сфальсифицированных документов, которые предоставляются с целью получения виз.

"Естественно, военные действия на востоке Украины не способствуют облегчению визовых процедур. Кроме того, британцы, как и в целом европейцы, становятся все более осторожны в визовых вопросах с учетом также продолжающегося миграционного кризиса в Европе и угрозы террористических актов", - пояснили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, по статистике, в 2015 году украинцы реже подавались на Шенген, чем годом ранее.

Также известно, что в 2015 резко вырос уровень отказов украинцам в оформлении виз. В частности, польское консульство в Виннице отказало 12% аппликантов. Еще 7 дипучреждений имеют уровень отказов выше 5%.