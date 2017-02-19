В Белом доме назвали кандидатов на вакантное место советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп проведет встречи с кандидатами на пост советника по национальной безопасности в воскресенье, 19 февраля, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Новое время.

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"По его словам, среди претендентов рассматриваются исполняющий обязанности советника президента по национальной безопасности Кит Келлогг, бывший постпред США в ООН Джон Болтон, генерал-лейтенант Герберт Макмастер, начальник Военной академии Вест-Пойнт Роберт Каслен и, возможно, и другие кандидаты", - говорится в сообщении.

Спайсер также отметил, что бывший глава ЦРУ генерал в отставке Дэвид Петреус больше не рассматривается на пост советника президента по национальной безопасности.

Напомним, советник Дональла Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку с должности в связи с "предоставлением вице-президенту и другим неполной информации относительно телефонных разговоров с послом России".

За несколько недель до инаугурации президента Дональда Трампа его советник по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал американские санкции против России, а также сферы возможного сотрудничества с российским послом Сергеем Кисляком.