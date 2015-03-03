Экс-директор ЦРУ признал, что предоставил любовнице секретную информацию
21:26, 03 марта 2015Мир
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Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус признал себя виновным в "неправильном обращении с секретными материалами".
REUTERS
Он признался, что предоставил секретную информацию своему биографу Паули Бродвелл, с которой имел роман.
Генерал Петреус покинул пост главы ЦРУ в 2012 году, когда общественность узнала об этих отношениях, сообщает BBC Украина.
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Соглашение о признании вины позволит бывшему высокопоставленному лицу избежать скандального судебного процесса.
Какие санкции будут применены против него - пока неясно.
Как говорит корреспондент BBC в Вашингтоне, этот инцидент прервал блестящую карьеру господина Петреуса. В свое время он командовал силами США в Афганистане и Ираке, а в 2011 году возглавил ЦРУ.
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