Скандал вокруг экс-советника Трампа по нацбезопасности: комитет сената США запросил распечатку его разговоров с послом РФ

"Мы запрашиваем копии стенограмм перехваченных звонков господина Флинна и отчет ФБР о перехваченных звонках, на который ссылаются СМИ", — говорится в совместном заявлении председателя комитета Чака Грассли и его заместителя Дайаны Файнштайн, передает РИА Новости.

Сенаторы также запросили предоставить "любые документы, содержащие секретную информацию в отдел безопасности сената и предоставить все несекретные документы непосредственно в комитет".

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Напомним, Майкл Флинн ушел в отставку поздно вечером 13 февраля после того, как он признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Трампа относительно содержания своих контактов с послом России в США.

Флинн сначала сказал вице-президенту Майку Пенсу, что в декабре 2016 года во время неоднократных разговоров с послом России Сергеем Кисляком не обсуждал санкции в то время, когда бывший президент США Барак Обама готовил новые санкции против России из-за предположительного вмешательства Москвы в президентские выборы.

Эти заявления Флинна позволили Пенсу в телевизионном интервью выступить на защиту советника по национальной безопасности. Но через некоторое время Флинн в ответ на опубликованные доклады американских спецслужб признал, что, возможно, обсуждал санкции с Кисляком. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, которые запрещают вести внешнеполитические переговоры частным лицам (а в декабре 2016 года Флинн еще не занимал никаких официальных должностей).