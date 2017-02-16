Усиление присутствия НАТО в Черном море не направлено на обострение напряжения – генсек Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

Как рассказал генеральный секретарь Альянса, на встрече Североатлантического совета на уровне министров обороны стран - членов НАТО обсудили вопрос присутствия Альянса в регионе Черного моря. В частности, он отметил, что речь идет о дополнении усиленных позиций в воздухе и на суше на основе многонациональной структуры бригады в Румынии.

"Восемь союзников обязались обеспечить персонал для бригады. Пятеро союзников обязались направить воздушные и сухопутные силы для тренировки и патрулирования воздушного пространства", - заявил Столтенберг.

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Также генеральный секретарь заявил, что сегодня были согласованы дополнительные меры на море. В частности, он отметил увеличение морского присутствия НАТО в Черном море для усиления проведения тренировок и учений, укрепление ситуационной осведомленности и координационных возможностей для постоянных военно-морских сил НАТО во взаимодействии с силами других союзников и партнеров в регионе Черного моря.

Также он сказал, что все шаги Альянса в Черном море соответствуют международным требованиям и обязательствам.

"У нас будет увеличенное присутствие в Черном море, но оно будет взвешенным и оборонным, и это никоим образом не направлено на провокацию какого-либо конфликта или обострение напряженности. Но это также является одним элементом на пути широкой адаптации обороны и сдерживания НАТО к более требовательной и проблемной безопасностной среды, в том числе в регионе Черного моря", - сказал Столтенберг.