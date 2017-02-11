На Берлинском кинофестивале показали фильм о незаконно заключенном в России украинском кинорежиссере Олеге Сенцове

На 67-м Берлинском международном кинофестивале состоялся внеконкурсный показ документального фильма Аскольда Курова «Процесс» о незаконно заключенном в России украинском кинорежиссерм Олеге Сенцове.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter.

«На #Berlinale2017 прошла премьера фильма "Процесс" об Олеге Сенцове и флеш-моб Европейской киноакадемии с требованием #FreeSentsov», - отметил посол.

Показ состоялся при полном аншлаге с участием членов жюри фестиваля, депутатов Бундестага, дипломатов.

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Съемки фильма начались в июле 2014 года. Режиссер Куров лично знаком с Сенцовым. Съемки проходили в Крыму, Киеве, Ростове-на-Дону и в Москве больше года. Авторы фильма решили рассказать историю режиссера через интервью с близкими ему людьми, через его тексты, иногда с помощью анимации, а также через события, которые происходили на протяжении года, отмечается на сайте ленты.

#Berlinale2017 Повний аншлаг на прем'єрі фільму "Процес" про Олега Сенцова за участю членів жюрі фестивалю, депутатів Бундестагу, дипломатів pic.twitter.com/I2p2YKEXxL — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 11, 2017

Справка УНИАН. Украинского режиссера Сенцова вместе с другими активистами задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Сенцов содержится в колонии строгого режима в Якутске.

Много иностранных художников неоднократно призвали власти РФ освободить Сенцова.