Россия отказалась выдать украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко: считает их своими гражданами (документ)

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

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"Это "гражданство" было принудительно навязано всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба этих действия России являются ничтожным по международному праву", - говорится в его сообщении.

Петухов заверил, что Украина будет добиваться возвращения политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека.

Справка УНИАН. Украинского режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Оба вину не признали. В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом в Россию о передаче Сенцова и Кольченка как граждан Украины, однако Россия отказала в их экстрадиции.