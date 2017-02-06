Кремль потребовал извинений от Fox News, журналист которого назвал Путина убийцей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», - заявил Песков.

При этом ответ Трампа на вопрос Fox News о Путине Песков оставил без комментария.

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста Fox News о том, что «Путин убийца». Глава американского государства заявил, что в США также «много убийц». «Я уважаю его. Я многих людей уважаю. Это не означает, что я собираюсь ладить с ним. Я говорю, что лучше ладить с Россией, чем нет, и если Россия помогает нам в борьбе против боевиков ИГИЛ, что является главным противостоянием, а также исламским терроризмом во всем мире – это хорошая вещь», – сказал Трамп в интервью журналисту Биллу О'Рейли.

Ведущий Fox News заявил, что «Путин убийца», на что Трамп ответил: «Есть много убийц. У нас есть много убийц. Что вы думаете, наша страна настолько невинная?».

27 января сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн перед анонсированным телефонным разговором Трампа с Путиным призвал президента США помнить, что Путин «убийца и бандит» и хочет быть врагом для США.