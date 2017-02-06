Трамп ответил журналисту, назвавшему Путина убийцей

Глава американского государства заявил, что в США также "много убийц", передает 112 Украина.

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"Я уважаю его. Я многих людей уважаю. Это не означает, что я собираюсь ладить с ним. Я говорю, что лучше ладить с Россией, чем нет, и если Россия помогает нам в борьбе против боевиков ИГИЛ, что является главным противостоянием, а также исламским терроризмом во всем мире – это хорошая вещь", – сказал Трамп в интервью журналисту Биллу О'Рейли.

Ведущий заявил, что "Путин – убийца", на что Трамп ответил "есть много убийц. У нас есть много убийц. Что вы думаете? Наша страна настолько невинная?".

Напомним, 27 января 2016 года сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн перед анонсированным телефонным разговором президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным призвал Трампа помнить, что Путин «убийца и бандит», и он хочет быть врагом для США.