Правительство Ирака попросит Трампа пересмотреть "ошибочное решение" о запрете въезда в США
Иракский парламент призвал правительство страны «принять ответные меры» против США из-за ужесточения миграционной политики. Об этом сообщил представитель парламента.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о запрете въезда в страну гражданам Ирака и шести других стран с мусульманским большинством вызвало негативную реакцию в Ираке, в котором находятся более 5 тыс. военнослужащих США для борьбы с «Исламским государством».
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В правительстве Ирака ранее заявили, что министр иностранных дел страны планирует встретиться с послом США в «понедельник или вторник», чтобы выразить тревогу в связи с решением Трампа.
"Необходимо, чтобы новая американская администрация пересмотрела это ошибочное решение," - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади к настоящему времени на запрет не отреагировал.