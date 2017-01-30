Правительство Ирака попросит Трампа пересмотреть "ошибочное решение" о запрете въезда в США

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о запрете въезда в страну гражданам Ирака и шести других стран с мусульманским большинством вызвало негативную реакцию в Ираке, в котором находятся более 5 тыс. военнослужащих США для борьбы с «Исламским государством».

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В правительстве Ирака ранее заявили, что министр иностранных дел страны планирует встретиться с послом США в «понедельник или вторник», чтобы выразить тревогу в связи с решением Трампа.

"Необходимо, чтобы новая американская администрация пересмотрела это ошибочное решение," - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади к настоящему времени на запрет не отреагировал.