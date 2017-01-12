Трамп: разведка США осудила доклад о "российском компромате"

Об этом он написал в Twitter.

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James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2017

«Джеймс Клэппер позвонил мне вчера, чтобы осудить ложный и фиктивный отчет, который был незаконно распространен. Выдуманные, фальшивые факты. Очень плохо!», - написал Трамп.

Ранее сам Клэппер заявил, что разведывательное сообщество США не имеет отношения к компрометирующему докладу о Трампе, как и к его утечке.

УНИАН сообщал, что американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

В свою очередь, адвокат и специальный советник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что опубликованный документ, в котором говорится о связи Трампа с россиянами – подделка.