"Российский компромат" на Трампа: в нацразведке США отвергли причастность к докладу

Клэппер заявил, что разведывательное сообщество США не имеет отношения к компрометирующему докладу о Трампе, как и к его утечке, передает Reuters.

"Я подчеркнул, что этот документ не является продуктом разведывательного сообщества США и что я не верю в то, что утечку совершило это сообщество", — отметил директор американской нацразведки.

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Ранее УНИАН сообщал, что американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

В свою очередь, адвокат и специальный советник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что опубликованный документ, в котором говорится о связи Трампа с россиянами – подделка.