Япония отзывает посла в Южной Корее из-за памятника жертвам насилия

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что власти страны приняли решение временно отозвать своего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ в качестве ответной меры на установку напротив японского генерального консульства в Пусане памятника женщинам, которые стали жертвам сексуального насилия японских оккупантов во время Второй мировой войны, сообщает "Украина 112".

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"Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо. Мы приняли решение временно отозвать нашего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ", - сказал Суга.

Отмечается, что статуя была установлена представителями южнокорейских общественных организаций в Пусане 28 декабря прошлого года без согласования с местными властями. При этом в тот же день ее убрали. Однако 30 декабря активисты добились одобрения со стороны городской администрации и вновь установили памятник рядом с диппредставительством Японии.

В августе 2015 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будущие поколения не должны продолжать извиняться за Вторую мировую войну.