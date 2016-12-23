"Перевернул Рейгана и Рузвельта в гробу": Путин решил высказаться о победе Трампа и политике Обамы
Президент РФ Владимир Путин заявляет, что кроме России никто не верил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на выборах президента США.
Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.
"Мне бы очень хотелось, чтобы у нас и с вновь избранным президентом, и с будущими лидерами Демократической партии (США) выстраивались бы деловые, конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и Соединенным Штатам, и Российской Федерации, и народам обоих государств", - сказал Путин.
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Он прокомментировал заявление президента США Барака Обамы о том, что 37% сторонников республиканцев симпатизируют Путину.
"То, что значительная часть, скажем, республиканских избирателей поддерживает президента России, я отношу даже не на свой личный счет. Вы знаете, я о чем думаю в данном случае? Я думаю о том, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы. И это хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют", - сказал Путин.
По его мнению, это хорошая предпосылка для выстраивания отношений "на базе взаимной симпатии народов друг к другу".
Также Путин прокомментировал заявление Обамы о том, что президент США "Рональд Рейган перевернулся бы в своей могиле", если бы узнал, что больше трети республиканцев поддерживают Путина.
"Рейган бы, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде. И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроение общества, и работал именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит", - подчеркнул Путин.
"А вот выдающиеся деятели американской истории из числа демократов, вот они бы, наверное, перевернулись в гробу. Рузвельт бы точно, потому что это был выдающейся деятель мировой и американской истории, когда в самые тяжелые годы "Великой депрессии" конца 30-х, во время Великой отечественной войны он сплотил нацию. Сегодняшняя администрация разделяет ее, и это совершенно очевидно", - уверен Путин.
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Как сообщал УНИАН, 17 декабря Обама заявил, что Рейган "перевернулся бы в могиле", если бы узнал о поддержке республиканцами Путина. "Некоторые люди, которые исторически были очень критичны ко мне из-за взаимодействия с россиянами и ведения переговоров с ними, вместе с тем, одобрили заявления избранного президента (Трампа), даже если он говорил, что мы должны прекратить вводить санкции против России...", - сказал Обама.
Он напомнил, как Трамп очень положительно высказывался о Путине. "Это не было новостью. Избранный президент во время кампании говорил это. И некоторые люди, которые сделали карьеру, занимая антироссийские позиции, никоим образом не отреагировали на это. И потом, после выборов, вдруг они спрашивают: «Почему ты не сказал нам, что, возможно россияне пытались помочь нашему кандидату?». Хорошо, давайте посмотрим. Было исследование, кто-то из вас видел его результаты. Это только один опрос, но довольно правдоподобный источник, что 37% республиканских избирателей положительно относятся к Путину. Более трети республиканских избирателей положительно относятся к Владимиру Путину, бывшему председателю КГБ. Рональд Рейган перевернулся бы в своей могиле", - заявил Обама.