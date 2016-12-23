"Перевернул Рейгана и Рузвельта в гробу": Путин решил высказаться о победе Трампа и политике Обамы

Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

"Мне бы очень хотелось, чтобы у нас и с вновь избранным президентом, и с будущими лидерами Демократической партии (США) выстраивались бы деловые, конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и Соединенным Штатам, и Российской Федерации, и народам обоих государств", - сказал Путин.

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Он прокомментировал заявление президента США Барака Обамы о том, что 37% сторонников республиканцев симпатизируют Путину.

"То, что значительная часть, скажем, республиканских избирателей поддерживает президента России, я отношу даже не на свой личный счет. Вы знаете, я о чем думаю в данном случае? Я думаю о том, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы. И это хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют", - сказал Путин.

По его мнению, это хорошая предпосылка для выстраивания отношений "на базе взаимной симпатии народов друг к другу".

Также Путин прокомментировал заявление Обамы о том, что президент США "Рональд Рейган перевернулся бы в своей могиле", если бы узнал, что больше трети республиканцев поддерживают Путина.

"Рейган бы, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде. И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроение общества, и работал именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит", - подчеркнул Путин.

"А вот выдающиеся деятели американской истории из числа демократов, вот они бы, наверное, перевернулись в гробу. Рузвельт бы точно, потому что это был выдающейся деятель мировой и американской истории, когда в самые тяжелые годы "Великой депрессии" конца 30-х, во время Великой отечественной войны он сплотил нацию. Сегодняшняя администрация разделяет ее, и это совершенно очевидно", - уверен Путин.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря Обама заявил, что Рейган "перевернулся бы в могиле", если бы узнал о поддержке республиканцами Путина. "Некоторые люди, которые исторически были очень критичны ко мне из-за взаимодействия с россиянами и ведения переговоров с ними, вместе с тем, одобрили заявления избранного президента (Трампа), даже если он говорил, что мы должны прекратить вводить санкции против России...", - сказал Обама.

Он напомнил, как Трамп очень положительно высказывался о Путине. "Это не было новостью. Избранный президент во время кампании говорил это. И некоторые люди, которые сделали карьеру, занимая антироссийские позиции, никоим образом не отреагировали на это. И потом, после выборов, вдруг они спрашивают: «Почему ты не сказал нам, что, возможно россияне пытались помочь нашему кандидату?». Хорошо, давайте посмотрим. Было исследование, кто-то из вас видел его результаты. Это только один опрос, но довольно правдоподобный источник, что 37% республиканских избирателей положительно относятся к Путину. Более трети республиканских избирателей положительно относятся к Владимиру Путину, бывшему председателю КГБ. Рональд Рейган перевернулся бы в своей могиле", - заявил Обама.