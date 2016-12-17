Обама о кибератаках: без Путина в России ничего не делается

На вопрос журналистов о том, откуда он знает, что российский президент Владимир Путин лично распорядился об организации кибератак, Обама сослался на роль российского президента в принятии формальных и неформальных политических решений, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Не так много всего происходит в России без [ведома] Владимира Путина. Это довольно иерархичная операция", - заявил Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме перед началом рождественских каникул.

Читайте такжеУтечка документов Клинтон: в WikiLeaks отрицают связь с российскими хакерами

Обама также подчеркнул, что считает именно "российскую версию" наиболее вероятной в истории с хакерской атакой, которой подверглись серверы Демократической партии.

"Данные разведки, которые я видел, дают мне большую уверенность в том, что именно русские осуществили эту кибератаку", - пояснил Барак Обама.

По словам американского президента, более подробно об обстоятельствах, говорящих в пользу этой версии, будет сказано в докладе разведки, который будет подготовлен до 20 января, когда истекает срок его президентских полномочий. Как пообещал Барак Обама, все возможные доказательства, которые могут быть представлены общественности, будут отражены в этом документе.

По мнению Барака Обамы, политическая поляризация сделала США уязвимыми для махинаций иностранного государства.

"37% избирателей Республиканской партии поддерживают Путина. Бывшего агента КГБ! [Бывший президент США] Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, [если бы узнал об этом]", - сказал Обама, ссылаясь на один опрос, по его словам, достаточно авторитетный.

Барак Обама вновь повторил, что Вашингтон примет ответные меры против российских хакеров, пытавшихся вмешаться в выборный процесс в США.