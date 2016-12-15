Главу Twitter не позвали на встречу с Трампом из-за отказа сделать эмодзи против Клинтон - СМИ

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник, передает Медуза.

В ходе кампании штаб Трампа заключил соглашение с Twitter на рекламное сопровождение, в частности, продвижение связанных с республиканцем тем.

Кроме того, как утверждают представители Дональда Трампа, Twitter должен был разработать эмодзи для популярного среди сторонников республиканца хэштега #CrookedHillary (#ЖуликоватаяХиллари). Штаб предлагал изобразить этот хэштег в виде мешка денег на ладони или в виде бегущего человека опять же с мешком денег.

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Тем не менее, по словам директора по рекламе штаба Дональда Трампа Гэри Коби, в итоге Twitter (а именно Джек Дорси лично) отказался сделать эмодзи.

В результате руководителя сервиса микроблогов не позвали на встречу Дональда Трампа с представителями IT-компаний, которую организовал один из основателей PayPal, а сейчас советник избранного президента США Питер Тиль. На ней присутствовали руководитель SpaceX Илон Маск, глава Amazon Джефф Безос, Тим Кук из Apple и другие.

Как отмечает Politico, решение не приглашать представителя Twitter выглядит странным, поскольку в этом сервисе Дональд Трамп был наиболее активен во время кампании. Едва ли не все американские СМИ постоянно ссылались на твиттер Трампа; The New York Times проанализировала все твиты Трампа и сделала подборку людей, компаний и стран, которых оскорблял будущий президент. Накануне выборов помощники даже ненадолго запретили Трампу писать в Twitter.

Штаб Дональда Трампа отказался от комментариев равно как и представители Twitter.

Ранее УНИАН сообщал, что штаб избранного президента США Дональда Трампа включил главу Tesla и SpaceX Илона Маска и генерального директора Uber Трэвиса Каланика в состав совета по вопросам бизнеса.

Помимо Каланика и Маска в состав Совета вошли главы IBM Джинни Рометти, PepsiCo Индра Нуйи, Disney Боб Айгер, General Electric Джек Уэлч, General Motors Мэри Барра и др.