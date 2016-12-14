Глава Tesla Илон Маск, прогнозирующий массовую безработицу из-за роботов, стал советником Трампа

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление команды Трампа.

Всего в совет были включены 16 человек. Среди них помимо Каланика и Маска главы IBM Джинни Рометти, PepsiCo Индра Нуйи, Disney Боб Айгер, General Electric Джек Уэлч, General Motors Мэри Барра и др. Участники совета будут делиться с Трампом опытом и знаниями.

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Отмечается, что присутствие в этой группе Маска и Каланика означает улучшение связей между штабом Трампа и Кремниевой долиной.