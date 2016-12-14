Суд не разрешил двум выборщикам из Колорадо отдать голоса Трампу

Выборщики Полли Бака и Роберт Нейманич рассчитывали получить разрешение суда на то, чтобы отдать свои голоса за Дональда Трампа во время процедуры голосования коллегии выборщиков, которая должна пройти 19 декабря. Истцы также рассчитали, что созданный ими прецедент окажет влияние на выборщиков в других штатах, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

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Вердикт, обязующий всех выборщиков голосовать в соответствии с законом штата, вынесла судья Элизабет Старрс из Денвера. В результате народного голосования победу в Колорадо одержала Хиллари Клинтон. Судья постановила, что если выборщики откажутся отдать свои голоса за Хиллари Клинтон, их могут заменить.

​До этого недовольные результатами народного голосования выборщики подали иск в другой федеральный суд в Колорадо, и получили аналогичный вердикт.

В ряде штатов существуют наказания в виде штрафов за отказ голосовать в соответствии с волей большинства жителей штата.

Как сообщал УНИАН, Клинтон опережает Трампа на более 2 миллиона голосов избирателей. Такого разрыва для кандидата в президенты США, который проигрывает выборы, не наблюдалось со времени спорных выборов в 1876 году.