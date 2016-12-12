Суд в США отклонил запрос о пересчете голосов в Пенсильвании

Суд также отверг ее запрос о проверке машин для голосования на предмет их возможного взлома хакерами, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Нет явных свидетельств того, что имел место какой-либо взлом, и есть убедительные доказательства того, что система голосования в Пенсильвании не была как-либо нарушена", - сказал судья Пол Даймонд.

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Согласно официальным результатам голосования, Дональд Трамп стал победителем в Пенсильвании, опередив Хиллари Клинтон примерно на 1%.

Джилл Стайн также требовала пересчета голосов в штатах Мичиган и Висконсин, где победу также одержал Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты США от партии «зеленых» Джилл Стайн отказалась от идеи пересчета голосов президентских выборов страны в штате Пенсильвания из-за дороговизны процедуры.