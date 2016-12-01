Россиянку посадили на семь лет из-за сообщений о военной технике в Сочи перед войной с Грузией

Севастиди писала приятелю в Грузии, что видела в Сочи поезд с военной техникой, идущий в сторону Абхазии, пишет Медуза.

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Об уголовном деле Севастиди рассказал адвокат Иван Павлов, который защищает осужденную. Краснодарский краевой суд вынес ей приговор еще в марте 2016 года, однако до сих пор об этом не сообщалось.

Журналисты при поиске по фамилии Севастиди обнаружила в базе данных суда карточку дела, при этом в самой карточке имени осужденной нет. Дело было рассмотрено 3 марта 2016 года судьей Владимиром Кобзевым.

Адвокат Павлов добивается освобождения Севастиди. Он отметил, что в приговоре подробно описаны события, которые предшествовали войне с Грузией — в частности, указаны номера воинских частей и виды техники, которую перемещали по железной дороге.

«С точки зрения информационной значимости и чувствительности сведений ее смски, если сравнить с приговором, — как капля и море», — сказал Павлов.