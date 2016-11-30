Демилитаризация Дебальцево и освобождение заложников – Геращенко о темах встречи ТКГ в Минске

На следующей встрече контактной группы и всех четырех подгрупп , которые пройдут в Минске 7 декабря будет подниматься вопрос освобождения украинских заложников до новогодних праздников. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что этот вопрос на встрече 7 декабря станет приоритетным.

«Считаем, что вопрос освобождения заложников к новогодним праздникам должен стать ключевой задачей для минских групп. Л. Кучма еще раз подчеркнул, что по инициативе украинской стороны вопрос освобождения заложников будет заслушан на ТКГ 7 декабря как приоритетный», - написала она.

Кроме того, украинская сторона также будет поднимать вопрос и о демилитаризации Дебальцево.

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«Также на встрече в Минске украинская сторона будет поднимать вопрос демилитаризации Дебальцево - эта тема была важной и на министерской встрече», - написала она, добавив, «И , конечно, нет никакого объяснения блокированию работы КПВВ "Золотое".

По ее словам, несмотря на обещания боевиков открыть КПВВ 10 декабря, на встрече в Минске 29 ноября, «московские кураторы не смогли предоставить каких - либо разумных объяснений, почему же заблокирован "Золотое"».

«Этот вопрос был в центре внимания министров Германии и Франции. Как и другие гуманитарные проблемы, как недопуск в тюрьмы на оккупированные територии РФ и МККК», - отметила Геращенко.

Напомним, вчера, 29 ноября, на встрече в «нормандском формате» глав МИД в Минске Украина предложила дать поручение гуманитарной группе трехсторонней контактной группы до нового 2017 года найти компромисс в этом вопросе.

Такое предложение поддержали руководители МИД Франции и Германии.