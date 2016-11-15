Путин уволил министра, уличенного на взятке в $2 миллиона, "в связи с утратой доверия"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий указ подписал глава российского государства.

«Владимир Путин свои указом освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия», - говорится в сообщении.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.

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«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Улюкаева меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок домашнего ареста установить до 15 января», - говорится в решении судьи.

15 ноября Следственный комитет РФ сообщил о задержании за взятку в размере 2 млн долл. министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Уголовное дело в отношении него возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). «Речь идет о вымогательстве взятки со стороны Улюкаева», - уточнили в Следкоме РФ.

Обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Задержание Улюкаева может перерасти в первое заключение чиновника высшего ранга за все 16 лет правления Путина. Если российский суд признает экс-министра виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.