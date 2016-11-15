"Не вижу связи": Песков назвал абсурдом возможность отставки правительства РФ из-за задержания министра экономики

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеГлаву Минэкономразвития РФ задержали за получения взятки: у Путина уже отреагировали

«Не вижу связи. Речь идет о персональных обвинениях, которые не являются сами по себе признанием того или иного министра или просто физического лица коррупционером или в чем-то виновном. Тем более абсурдно говорить в данном случае о коллективной ответственности», - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли задержание одного из министров достаточным поводом для отставки всего правительства.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обменивались информацией по расследованию дела Улюкаева до момента ареста.

Также он сообщил, что ему неизвестно о том, чтобы Путин самостоятельно или по представлению председателя правительства принимал решение об отставке Улюкаева.

«Мне неизвестно, чтобы президент Путин принимал такое решение об отставке или самостоятельно, или по представлению председателя правительства. Пока мне об этом неизвестно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Улюкаев отправлен в отставку со своего поста, и кто может быть назначен на его место.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Следственный комитет РФ сообщил о задержании за взятку в размере 2 млн долл. министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Уголовное дело в отношении него возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). «Речь идет о вымогательстве взятки со стороны Улюкаева», - уточнили в Следкоме РФ.

Обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.