В Алматы произошел сильный пожар в здании бизнес-центра (видео)

Как сообщает издание 365info.kz со ссылкой на информацию спасателей, возгорание возникло в кровле шестиэтажного здания, примыкающего к двум небоскребам. В этой пристройке находятся кинотеатр, ресторан, офисы.

До возникновения пожара на крыше 6-этажного здания проводились сварочные работы, возможно, они и стали причиной пожара.

Читайте такжеВ немецкой столице загорелся символ Западного Берлина (фотогалерея, видео)

К настоящему времени известно об одном погибшем. Сварщик 1962 года рождения скончался, отравившись угарным газом. Во время тушения пожара из здания эвакуировали 80 человек.

Читайте такжеВ строящемся небоскребе Абу-Даби вспыхнул пожар (фото, видео)

В 20.07 по местному времени пламя удалось локализовать, а в 20.36 пожар, охвативший 1800 квадратных метров, был потушен. К ликвидации возгорании были задействованы 150 человек и более 30 единиц техники.