В США задержали подозреваемого в убийстве полицейских.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

46-летнего мужчину арестовали в Айове. Стрелка искали почти сутки - все это время в штате были закрыты школы и публичные заведения.

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Прошлой ночью снайпер из засады застрелил двух правоохранителей, которые патрулировали улицы на машинах. Что именно толкнуло мужчину на преступление, сейчас выясняют.

Известно, что ранее он встрял в спор с местными копами во время футбольного матча.

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Как сообщал УНИАН, в американском городе Де-Мойн в штате Айова были убиты двое полицейских. Оба были застрелены, пока сидели в патрульных машинах.