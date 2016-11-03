В США задержали подозреваемого в убийстве полицейских
03:42, 03 ноября 2016Мир
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В США задержали подозреваемого в убийстве полицейских.
Подозреваемый в убийстве полицейских в Айове / REUTERS
Об этом говорится в сюжете программы ТСН.
46-летнего мужчину арестовали в Айове. Стрелка искали почти сутки - все это время в штате были закрыты школы и публичные заведения.
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Иллюстрация / REUTERS
Прошлой ночью снайпер из засады застрелил двух правоохранителей, которые патрулировали улицы на машинах. Что именно толкнуло мужчину на преступление, сейчас выясняют.
Известно, что ранее он встрял в спор с местными копами во время футбольного матча.
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Как сообщал УНИАН, в американском городе Де-Мойн в штате Айова были убиты двое полицейских. Оба были застрелены, пока сидели в патрульных машинах.
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