Выборы президента в Молдове: явка превысила треть

Об этом Центральная избирательная комиссия страны сообщает в Facebook.

По данным ЦИК, своим правом избирать президента уже воспользовались 1 млн 24 гражданина, или 34,79% избирателей. В котором часу были получены такие цифры, не уточняется.

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Явка на уровне 33,33% - необходимый показатель для признания выборов в Молдове состоявшимися.

Как сообщал УНИАН, в Молдове впервые с 1996 года проходят всенародные выборы президента страны, в которых принимают участие восемь кандидатов. Ориентировочное количество избирателей в стране составляет более 3,1 млн. Голосование проводится с 7.00 до 21.00.

Для победы на выборах один из кандидатов должен как минимум получить 50% плюс один голос поддержки.

Выборы были назначены на основе постановления Конституционного суда, которым были признаны неконституционными внесенные в 2000 году поправки к Конституции, вводящие процедуру избрания президента национальным парламентом.