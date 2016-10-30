В Молдове впервые с 1996 года проходят выборы президента

В Республике Молдова впервые с 1996 года проходят всенародные выборы президента страны, в которых принимают участие восемь кандидатов.

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Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы, ориентировочное количество избирателей составляет более 3,1 млн граждан. В бюллетень для голосования включено девять кандидатов, но напротив одного из них проставлен штамп с пометкой «Отозван».

По данным ЦИК, 562 представителя от 52 международных организаций были аккредитованы в качестве международных наблюдателей. Также за выборами будут наблюдать 3202 лица, аккредитованных в качестве национальных наблюдателей от 20 организаций. Всего создан 2081 избирательный участок, из которых 100 - для голосования за рубежом. Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 21:00.

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Как рассказал УНИАН заместитель главы миссии Республики Молдова в Украине, советник по консульским вопросам Олег Хынку, на территории Украины в день голосования откроется два избирательных участка: по одному в Киеве и Одессе. "Мы в семь открываем и в девять закрываем участки. Потом уже будет подсчет голосов", - отметил Хынку. Ссылаясь на данные Государственной миграционной службы Украины, он сообщил, что по состоянию на 1 июня 2016 года на учете украинской миграционной службы состояло более 16,6 тыс. граждан Молдовы. В их число входит около 1020 студентов, которые учатся в учебных заведениях Украины, уточнил он.

Советник посла по консульским вопросам добавил, что за рубежом граждане Молдовы голосуют на основании наличия паспорта для заграничных поездок, а на территории Молдовы - только по внутреннему паспорту. "За рубежом каждый голосует на основании загранпаспорта или паспорта моряка. Он мало у кого есть, но в основном загранпаспорт", - отметил Хынку. Кроме того, он подчеркнул, что на этих выборах впервые с 1996 года главу государства будут избирать путем всенародного голосования, потому что до этого президента избирал парламент.

По сообщениям СМИ, выборы были назначены после постановления Конституционного суда о том, что внесенные в 2000 году поправки в Конституцию, вводившие процедуру избрания президента национальным парламентом, были антиконституционными. В этой связи в законодательство Молдовы были внесены изменения.

Для победы на выборах один из кандидатов должен как минимум получить 50% плюс один голос поддержки. Если никто из участников президентской гонки не наберет такого количества голосов, то 13 ноября должен состояться второй тур выборов. В выборах принимают участие председатель Партии социалистов Республики Молдова, депутат парламента Республики Молдова Игорь Додон, накануне выборов заявивший, что оккупированный Крым принадлежит России; председатель Либеральной партии Михай Гимпу, который, по сообщениям СМИ, выступает за объединение Молдовы и Румынии; экс-премьер Молдовы и председатель Европейской народной партии Юрий Лянкэ. Также независимые кандидаты Сильвия Раду, Майя Лагута и Валерий Гилецкий, лидер партии "Правые" Анна Гуцу и кандидат от "Нашей партии" журналист Дмитрий Чубашенко.