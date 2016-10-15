Боевики "Исламского государства" казнили 58 повстанцев в иракском Мосуле - СМИ

Террористы казнили 58 повстанцев после того, как на прошлой неделе заговор был раскрыт. Их всех утопили, а тела похоронили в братской могиле на пустыре на окраине города, рассказали агентству Reuters местные жители, которые имеют телефоны, передает ТСН.

Возглавлял заговорщиков местный помощник лидера "ИГ" Абу Бакр аль-Багдади, провозгласивший себя "халифом", рассказали консультант правительства Ирака по вопросам безопасности Хишам аль-Хашими и полковник разведки Ахмед аль-Тайе.

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Целью заговорщиков было подорвать защитные сооружения "Исламского государства" в Мосуле в предстоящей битве с иракской армией, которая, как ожидается, будет крупнейшей битвой в Ираке с момента вторжения США в эту страну в 2003 году.

По словам Хашими, заговорщики были арестованы после того, как один из них был пойман с уведомлением в своем телефоне, где упоминалось о передаче оружия. Во время допроса он признался, что оружие, которое будет использоваться в восстании, было спрятано в трех местах. 4 октября боевики "ИГ" напали на три дома, где пряталось оружие.

Мосул – стратегически важный город на севере Ирака. Оно расположено в 400 километрах от Багдада и является крупнейшим городом, захваченным "Исламским государством".