Исламисты заявили об убийстве шестерых военных РФ в Сирии
18:12, 14 октября 2016Мир
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Боевики объединения «Файлак аль-Шам» заявили об убийстве шестерых российских военных в Сирии.
REUTERS
Утверждается, что инцидент произошел в провинции Хама. Боевики сообщили, что вместе с россиянами погибли сирийские и иранские военные, сообщает Slon по информации Site.
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Из распространенного сообщения следует, что до убийства за военными следили в течение трех месяцев.
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