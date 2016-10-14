Исламисты заявили об убийстве шестерых военных РФ в Сирии

18:12, 14 октября 2016
Мир
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Боевики объединения «Файлак аль-Шам» заявили об убийстве шестерых российских военных в Сирии.

REUTERS

Утверждается, что инцидент произошел в провинции Хама. Боевики сообщили, что вместе с россиянами погибли сирийские и иранские военные, сообщает Slon по информации Site.

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Из распространенного сообщения следует, что до убийства за военными следили в течение трех месяцев.

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