Главный омбудсмен ООН: Трамп представляет международную угрозу

По словам представителя ООН, ряд высказываний Трампа относительно незащищенных социальных групп вызывает серьезное беспокойство и глубокую тревогу, передает Русская служба Би-би-си.

"Если Дональд Трамп будет избран с учетом того, что он уже сказал, я думаю, что, без сомнений, это будет опасная ситуация с международной точки зрения", - заявил Зейд Раад аль-Хуссейн.

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Верховный комиссар ООН по правам человека также отметил, что ранее Трамп с одобрением высказывался о применении пыток - практике, которая запрещена международным законодательством.

Между тем, в сентябре Россия подала жалобу в ООН в связи с высказываниями Зейда Раада аль-Хусейна в адрес кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин тогда заявил, что Зейд Раад аль-Хуссейн, по мнению Москвы, "время от времени переходит границы", критикуя "некоторых лидеров государств и правительств".