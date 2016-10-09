Республиканская партия примет экстренное решение в связи с провалом Трампа - СМИ

Как сообщает издание Politico, в ночь на пятницу, 7 октября, председатель Республиканского национального комитета Рейнхолд Ричард заявил, что комитет берет 48 часов на изменение избирательной стратегии. Такое решение было принято в связи с потерей Дональдом Трампом шансов одержать победу на выборах, передает 112 Украина.

Politico отмечает, что консультации республиканцев проходят за месяц до даты выборов, на фоне отпечатанных избирательных бюллетеней и досрочного голосования, стартовавшего в нескольких штатах.

Источник в Республиканской партии сказал, что целая армия юристов сейчас изучает законодательство, чтобы найти возможность для смены кандидата.

Пока они, однако, пришли к неутешительному выводу. "Факт, что смена кандидата может произойти только в двух случаях: если Трамп умрет или снимет свою кандидатуру добровольно. Однако судя по всему ни один из этих вариантов не входит в его планы", - процитировало издание слова источника в Республиканском национальном комитете.

На утро понедельника, 10 октября, руководители Республиканской партии наметили проведение видеоконференции. Такие конференции проводятся достаточно редко и лишь в крайних случаях, когда необходимо решить неотложные и важные вопросы. И хотя в разосланном руководством партии, не упоминается тема предстоящей конференции, "законодатели уверены, что она будет посвящена Трампу", передает Associated Press.

Ранее газета The Washington Post опубликовала запись разговора Трампа и телеведущего Билли Буша, который состоялся в 2005 году. В ходе беседы Трамп заявил, что "если ты звезда, то можешь делать с женщинами все, что хочешь". Трамп рассказал телеведущему о неудачной попытке соблазнить замужнюю женщину, и даже о том, как он целовал женщин и хватал их за интимные места.

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После таких сексистских и вульгарных заявлений 11-летней давности около десяти влиятельных членов Республиканской партии заявили, что не станут голосовать на президентских выборах 8 ноября за Трампа.

"Довольно! Дональд Трамп не должен стать президентом!", - заявила бывший госсекретарь при Джордже Буше-младшем Кондолиза Райс, передает Русская служба Би-би-си.

В свою очередь, Трамп заявил, что, несмотря на разразившийся вокруг него скандал, он ни в коем случае не снимется с президентской гонки.

"СМИ и истеблишмент безумно хотят убрать меня, но я никогда не выйду из гонки и не подведу моих сторонников", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Я никогда не снимаюсь (с гонки). Я никогда в своей жизни не отступал", - заявил он газете Washington Post

Вместе с тем он выпустил видеообращение, в котором извинился за неудачные высказывания.

В нем он поднял тему семейных измен Билла Клинтона, которой ранее обещал не касаться в ходе предвыборной гонки.

"Билл Клинтон фактически злоупотреблял женщинами, а Хиллари издевалась над его жертвами и стыдила их", - заявил Трамп.

По данным последнего опроса, Клинтон поддерживают 48% избирателей, Трампа 44%.

В воскресенье, 9 октября, состоится второй раунд предвыборных теледебатов между Трампом и Клинтон.