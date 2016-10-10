Власти Британии не будут собирать данные о работающих в компаниях иностранцах

Министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон заявил, что речь пока что идет просто о предоставлении государству данных о численности таких сотрудников, передает Русская служба Би-Би-Си.

Эти данные, по его словам, помогут властям определять, какие профессии недостаточно представлены на рынке труда, или стать фактором при решении вопроса о выделении дополнительных виз для иностранных рабочих.

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На прошлой неделе министр внутренних дел Эмбер Радд выступила на конференции консерваторов с речью, в которой упомянула о возможности контроля над количеством работающих иностранцев в стране.

Затем был опубликован некий документ, в котором говорится о предложении ввести процедуру отчетности для частных компаний.

Этот документ вызвал немалый скандал. Стив Хилтон, в прошлом помощник премьер-министра Дэвида Кэмерона, назвал его в письме в газете Sunday Times попыткой поставить компании к столбу позора за прием на работу иностранцев.

Однако в интервью одному из радиоканалов Би-би-си министр обороны заявил, что правительство не рассматривало возможности введения такой процедуры. По его словам, уже сейчас частные компании проходят процедуру проверки наличия подходящего работника в ЕС, прежде чем пригласить на работу иностранца.

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Однако министр внутренних дел в теневом кабинете лейбористов Дайан Эббот заявила, что правительство не в состоянии выработать единую позицию по этому вопросу.

"Политика тори, направленная против иностранцев, отражает их полный политический провал и идет против интересов общества в целом. Мы требуем от них ответа на вопрос о том, что они будут делать для защиты нашей экономики в ходе "Брексита", но выясняется, что у них нет никакого иного плана, кроме жесткого выхода из ЕС, что поставит под угрозу наше благосостояние", - заявила она.

Конфедерация британской промышленности, представляющая интересы частного сектора в экономике, приветствовала решение правительства отказаться от требования предоставления компаниями информации о своих иностранных сотрудниках.

"Частные компании вкладывают 45 млрд фунтов ежегодно в подготовку своих сотрудников, и это дает им основание для выработки собственной позиции по вопросу о миграции рабочей силы, которая идет на пользу всему обществу", - говорится в заявлении КБП.