В Мали из-за нападения на миссию ООН погиб миротворец, 8 человек ранены

Как передает BBC, об этом сообщил пресс-секретарь миссии ООН в Мали Оливье Сальгадо.

Неизвестные боевики атаковали лагерь миротворцев в городе Агуелхок в северном регионе страны Кидал.

Сначала миротворцев обстреляли из гранатометов. Затем с территории лагеря выехали две машины, которые в пути наехали на самодельные мины. В результате взрыва погиб миротворец из Чада.

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В начале 2012 года север Мали оказался под контролем группировки, связанной с "Аль-Каидой". В январе 2013 года в стране началась антитеррористическая операция, в которой приняли участие Франция, США и Британия.

В апреле того же года в стране начала работу миротворческая миссия ООН - MINUSMA.

Антитеррористические силы достигли определенных успехов, однако север страны по-прежнему подвергается нападениям боевиков.