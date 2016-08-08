В Мали в результате подрыва автомобиля погиб миротворец ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

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Как отмечается в сообщении Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, инцидент произошел в регионе Кидаль - примерно в 11 км южнее трассы, связывающей населенные пункты Агельхок и Анефис.

По данным Миссии, автомобиль миротворцев подорвался на самодельном взрывном устройстве или на мине.

Национальная принадлежность пострадавших сотрудников пока не уточняется.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере пять миротворцев ООН были убиты в воскресенье, 29 мая, в центральной части Мали. Это произошло, когда представители миссии попали в засаду, сообщается на сайте миротворческой миссии ООН MINUSMA.