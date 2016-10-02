Сегодня в Венгрии состоится референдум о судьбе мигрантов

Граждане Венгрии сегодня, 2 октября, примут участие в референдуме о судьбе мигрантов, которые надеются получить убежище в Европе, сообщает Радио Свобода.

"Глава венгерского правительства и ранее резко выступал против разрешения сирийским беженцам и другим мигрантам селиться в Европе. В Венгрии возвели два пограничные стены, чтобы не пустить в страну нелегалов", - говорится в сообщении.

Опросы общественного мнения показывают, что избиратели в основном поддерживают предложения Орбана и правящей партии "Фидес". Антимигрантская кампания включает в себя наружную рекламу с текстами такого содержания: "знаете ли вы, что с начала миграционного кризиса число случаев домогательства в отношении женщин в Европе возросло?"

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"Решение референдума будут необязывающим, если на избирательные участки в воскресенье придет менее 50% от числа венгров, которые имеют право голоса", - подчеркивает издание.

Чиновники ЕС опасаются, что венгерский референдум затруднит решение проблем, вызванных потоком мигрантов, которые бегут от конфликтов и других трудностей на Ближнем Востоке, в Афганистане и других местах.

Министры внутренних дел ЕС в прошлом году утвердили план, который предусматривает распределение около 120 тысяч мигрантов из тех стран Евросоюза, которые первыми принимают беженцев, в остальных государствах, входящих в объединение.