Колючей проволоки не хватило: Британия построит 4-метровою стену возле лагеря мигрантов в Кале

Об этом зявил британский министр внутренних дел Роберт Гудвилл, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Стена вблизи так называемых "джунглей", где живут около 4 тысяч мигрантов, будет высотой 4 метра и простирается на один километр вдоль обеих сторон главной дороги до порта Кале.

По словам Гудвилла, меры безопасности была активизированы из-за того, что мигранты продолжают пытаться попасть на борт транспортных средств, направляющихся в Британию.

Работы планируется начать в этом месяце, а вся конструкция должна быть завершена до конца года.

Официально британские власти не называет сумму затрат на строительство, но британские СМИ предполагают, что это будет около1,9 млн. фунтов стерлингов.

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"Меры безопасности, которые мы применяем в порту, совершенствуются лучшим оборудованием. Мы очень скоро начнем строительство новой стены. Мы сделали забор, теперь мы делаем стены", - сказал Гудвилл.

В то же время исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков назвал план "неэффективным использованием средств налогоплательщиков".

Он сказал, что деньги, которые планируют потратить на стену, "было бы гораздо лучше потратить на повышение безопасности на подъездных путях".

Следует отметить, что лагерь в Кале уже окружен забором и колючей проволокой для того, чтобы мигранты не могли попасть в порт или в терминалы Евротоннеля.