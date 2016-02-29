Премьер Венгрии распорядился готовиться к возведению забора вдоль границы с Румынией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министрам внутренних дел и обороны страны начать подготовку к возведению заградительных сооружений вдоль границы с Румынией с целью защиты от наплыва беженцев в страну.
Об этом он заявил в воскресенье, 28 февраля, выступая с ежегодным посланием в парламенте, передает Deutsche Welle.
"Если будет необходимо, мы будем защищать себя на всех участках - от Словении до Украины", - цитирует слова Орбана агентство AP.
В кризисе беженцев Орбан обвинил бюрократов Европейского Союза и культуру гостеприимства Германии, которая якобы поощряет приток мигрантов.
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Он также в очередной раз раскритиковал план ЕС по перераспределению более 100 тысяч беженцев среди 28 стран-членов ЕС.
Ранее о высокой вероятности того, что Венгрии придется возвести забор на границе с Румынией, чтобы сдержать мигрантов, сообщил министр аппарата премьер-министра Венгрии Янош Лазар.
Напомним, в прошлом году Венгрия построила забор из колючей проволоки вдоль границ с Сербией и Хорватией. Политика правительства Венгрии в отношении беженцев неоднократно становилась объектом критики со стороны руководства ЕС и Германии.