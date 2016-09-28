Катастрофа МН17: Песков промямлил что-то невнятное про несовпадение данных с российских радаров и заявлений военных РФ

Так, на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Москве, почему эта информация была обнародована через два года и не соответствует заявлениям российских военных об украинском Су-25 вблизи малайзийского самолета, Песков отметил, что об этом могут сказать в Министерстве обороны РФ.

«Я не могу квалифицированно ответить на ваш вопрос, он требует более детальной и профессиональной подготовки, его следует адресовать моим коллегам в Минобороны. Я хочу обратить ваше внимание, что показания радаров чистое и первичное – это совершенно разные картинки. Первичные показания – это картинка, которая несет очень много информации технического характера, и она, конечно, более полно отражает всю картину», - сказал Песков.

«Почему потребовалось время на формирование этого нового пакета, думаю, мои коллеги дадут ответ», - сказал он.

Песков отметил, что дело о крушении малайзийского «Боинга» обрамленная «огромным количеством спекуляций, неквалифицированной, непрофессиональной информации» и сопровождается укрытием и отказом ряда стран предоставить «целые массивы информации, данные радаров».

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«Российская сторона заявляла о том, что она предоставила исчерпывающую информацию, которая была у нее на руках относительно этой трагедии. Но мы с сожалением всегда подчеркивали, что не все страны предоставили такой массив информации. Некоторые страны, например, радарные данные не представили», - сказал он.

«Существуют разные точки зрения, экспертные, но и неоспоримые факты. Безусловно, важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными, - первичные данные радаров, которые фиксировали все летательные аппараты и объекты, которые могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой на тот момент ополченцами», - заявил Песков.

По его словам, данные однозначные, на этих данных ракеты нет.

«Соответственно, если была бы ракета, то она могла быть использована только с другой территории. Я не утверждаю с какой — это дело специалистов. Это не гипотеза, а однозначные данные, которые основываются на первичных данных радаров. Это штука, с которой не поспоришь», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 21 июля 2014 г. в Минобороны России утверждали, что один украинский самолет находился в непосредственной близости от малайзийского «Боинга» в день катастрофы. Это якобы было "подтверждено данным российских радиолокаторов и несколькими свидетелями из местных жителей, которые сумели разглядеть в воздухе на высоте 10 км "один, а может и два Су-25".

Генеральный конструктор самолета опроверг российскую версию крушения MH17 и заявил, что Су-25 не может сбить самолет, летящий на высоте 10500 метров.

Также в РФ заявили, что в районе катастрофы MH17 не наблюдалось никаких посторонних объектов, которые могли стать причиной разрушения лайнера, а пуск ракеты был осуществлен с территории, подконтрольной украинской армии.

Вместе с тем следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводу, что самолет «Малайзийских авиалиний» рейса МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой «Бук».

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что только РФ препятствует расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

28 сентября в Гааге международная совместная следственная группа объявит предварительные результаты расследования уголовного производства по катастрофе «Боинга».