Посол озвучил результаты международного расследования по рейсу MH17: подтверждены российские "корни" "Бука"

Об этом посол Украины в Нидерландах Александр Горин заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Очень четко было заявлено, что самолет был сбит ракетой «Бук», которая пришла с территории РФ, и после этого события была эвакуирована на территорию РФ», - сказал он.

«Она («Бук» - УНИАН) находилась на территории, которая контролировалась пророссийскими сепаратистами, в районе Первомайского», - добавил посол.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Сегодня в Гааге около 14.00 на пресс-конференции международная совместная следственная группа объявит предварительные результаты расследования по уголовному производству, касающемуся катастрофы «Боинга».