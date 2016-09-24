Ущерб от землетрясения в Италии составляют по меньшей мере 4 миллиарда евро

Об этом сообщил премьер-министр страны Маттео Ренци, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

«Землетрясение, в котором погибли 297 человек в центральной части Италии в прошлом месяце, нанесло ущерб на сумму не менее 4 млрд евро (4,5 миллиарда долларов)», – заявил Ренци.

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В эту сумму входят расходы на непосредственную материальную помощь пострадавшим, а также финансирование восстановления объектов строительной инфраструктуры.

Ренци выразил надежду, что Европейская комиссия, готовя бюджет на 2017 год, на расходы, связанные с землетрясением, не наложит ограничения из-за возможного превышения бюджета.

Напомним, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,0 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия.

Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматріче.