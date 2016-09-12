Командование сил Асада объявило о введении "режима тишины" на семь дней
19:44, 12 сентября 2016Мир
570 0
Командование ВС САР объявило о введении "режима тишины" на всей территории Сирии на семь дней.
REUTERS
Об говорится в коммюнике, переданном правительственной телестанцией "Сурия", сообщает ТАСС.
Читайте такжеСирийские повстанцы выразили замечания к условиям перемирия, но пообещали их выполнять
В нем указывается, что огонь будет прекращен с 19:00 (время совпадает с кивеским) в понедельник, 12 сентября.
Как сообщал УНИАН, перемирие было согласовано в пятницу в ходе переговоров в Женеве между США и Россией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter