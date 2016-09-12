Командование сил Асада объявило о введении "режима тишины" на семь дней

19:44, 12 сентября 2016
Мир
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Командование ВС САР объявило о введении "режима тишины" на всей территории Сирии на семь дней.

REUTERS

Об говорится в коммюнике, переданном правительственной телестанцией "Сурия", сообщает ТАСС.

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В нем указывается, что огонь будет прекращен с 19:00 (время совпадает с кивеским) в понедельник, 12 сентября.

Как сообщал УНИАН, перемирие было согласовано в пятницу в ходе переговоров в Женеве между США и Россией.

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