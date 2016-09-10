Правительство Сирии одобрило новый план перемирия

По информации сирийского информационного агентства САНА, власти согласились принять меры для снижения уровня насилия в районе города Алеппо из гуманитарных соображений, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным агентства, сирийское правительство было осведомлено о результате переговоров.

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Представители оппозиционного Высшего комитета по переговорам заявили, что еще не получили официального текста договора.

"Если мы его получим, то комитет изучит его детали и механизмы его имплементации", - говорится в заявлении оппозиционного органа.

Как сообщал УНИАН, Лавров и Керри объявили о достижении соглашения после рекордных по продолжительности переговоров, которые длились в общей сложности около 15 часов, включая непродолжительные паузы. До этого самые длительные переговоры Лаврова и Керри по Сирии проходили в Москве в июле 2016 года - тогда они длились 12 часов.