Парламентские выборы в Беларуси: голосовали даже те, кто в коме – СМИ

На парламентских выборах в Беларуси на закрытом участке №60 по Автозаводскому округу №92 в 10-й городской клинической больнице Минска явка избирателей составила 100%.

Читайте такжеЛукашенко назвал Россию и ЕС "монстрами", а Беларусь – мостом между ними

Об этом сообщает "Белорусский партизан".

"Проголосовали все 605 человек. Даже те, кто находится в реанимации, в коме, под наркозом", - пишет издание.

На этом участке уже известен результат голосования - победил директор рессорного завода ОАО "МАЗ" Валерий Курсевич, набравший 351 голос.

10 клиническая больница – одна из крупнейших клиник белорусской столицы, в ней семь хирургических отделений и еще два отделения анестезиологии и реанимации.

Как сообщалось, на выборах депутатов Палаты представителей шестого созыва избиратели должны выбрать 110 депутатов по 110 округам. Выборы пройдут в один тур.

Всего в Беларуси образован 5 971 участок для голосования, за пределами республики - 47. В списки избирателей на текущих выборах включено 6 млн 990 тыс. 696 человек.