В Беларуси сегодня состоятся парламентские выборы

По данным ЦИК страны, с начала избирательной гонки выбыл 41 кандидат. Таким образом, в бюллетенях для голосования значатся 484 человека, которые претендуют на 110 мест в парламенте. Из них более 300 являются членами политических партий, более 100 - женщины, около 30 - депутаты прежнего созыва парламента, а также депутаты местных советов, сообщает ТАСС.

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Центризбирком сообщил, что по собственному желанию свои кандидатуры сняли 39 претендентов. По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, "были кандидаты-дублеры, которые с самого начала просто шли в связке с более сильным кандидатом, и в этом плане они свою избирательную кампанию прекращают, чтобы голоса не растаскивались".

Голосование пройдет в республике более чем на 6 тыс. избирательных участков. За пределами страны голосовать смогут на 47 участках.

По данным МИД Беларуси, в страну приехало множество международных наблюдателей. СНГ представляют 333 эксперта, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ - 341, Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ - 39, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) - 19, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - 9.

Кроме того, аккредитованы в качестве наблюдателей 65 представителей дипломатического корпуса и 14 членов иностранных ЦИК. К работе также приступили более 30 тыс. национальных наблюдателей.