Очередное ЧП в России: Норильск утопает в "кровавых реках"
В социальных сетях появились фотографии рек Далдыкан и Купец под Норильском с окрашенной в красный цвет водой.
Причиной "кровавой воды" могла стать утечка вредных отходов с Надеждинского металлургического завода, который входит в компанию "Норильский никель", сообщает Радио Свобода.
"Пользователи соцсети, которые знакомы с производственными процессами, утверждают, что в реку попали отходы из так называемого "красного моря" – хранилища пульпы – смеси воды и грунта, которая используется при обогащении полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
"Хоть и красиво, но очень опасно", – пишут авторы комментариев, отмечая, что подобная картина – частое явление.
Читайте такжеНа фабрике Nestle возле Чикаго произошла утечка химикатов - СМИ
Отмечается, что в управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что не знают о происшествии. На заводе отказались комментировать ситуацию. В компании "Норильский никель" опровергают возможную утечку отходов, однако снизили мощности предприятия до результатов мониторинга окружающей среды.
"В конце августа министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал Норильск в числе девяти самых грязных городов страны", - подчеркивает издание.