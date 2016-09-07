Очередное ЧП в России: Норильск утопает в "кровавых реках"

Причиной "кровавой воды" могла стать утечка вредных отходов с Надеждинского металлургического завода, который входит в компанию "Норильский никель", сообщает Радио Свобода.

"Пользователи соцсети, которые знакомы с производственными процессами, утверждают, что в реку попали отходы из так называемого "красного моря" – хранилища пульпы – смеси воды и грунта, которая используется при обогащении полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

"Хоть и красиво, но очень опасно", – пишут авторы комментариев, отмечая, что подобная картина – частое явление.

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Отмечается, что в управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что не знают о происшествии. На заводе отказались комментировать ситуацию. В компании "Норильский никель" опровергают возможную утечку отходов, однако снизили мощности предприятия до результатов мониторинга окружающей среды.

"В конце августа министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал Норильск в числе девяти самых грязных городов страны", - подчеркивает издание.