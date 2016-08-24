Сирийские власти обвинили Турцию в нарушении суверенитета

По данным сирийского государственного телевидения, МИД Сирии осудил военную операцию Турции на территории страны в районе города Джераблус в рамках борьбы с "Исламским государством", сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Сирийский МИД заявил, что любые операции по борьбе с терроризмом в пределах границ государства должны проводится по согласованию с Дамаском, и обвинил Анкару в том, что она пытается заменить ИГИЛ другими террористическими группировками, называя их повстанцами.

Как сообщал УНИАН, бронетанковые подразделения турецкой армии пересекли границу с Сирией и ведут огонь по целям террористической группировки "Исламское государство".