Сирийские власти обвинили Турцию в нарушении суверенитета
Сирия назвала начавшуюся в среду операцию Турции против боевиков ИГИЛ на своей территории нарушением суверенитета страны.
По данным сирийского государственного телевидения, МИД Сирии осудил военную операцию Турции на территории страны в районе города Джераблус в рамках борьбы с "Исламским государством", сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
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Сирийский МИД заявил, что любые операции по борьбе с терроризмом в пределах границ государства должны проводится по согласованию с Дамаском, и обвинил Анкару в том, что она пытается заменить ИГИЛ другими террористическими группировками, называя их повстанцами.
Как сообщал УНИАН, бронетанковые подразделения турецкой армии пересекли границу с Сирией и ведут огонь по целям террористической группировки "Исламское государство".