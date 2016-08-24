"Щит Евфрата": в Турции озвучили подробности военной операции на территории Сирии (инфографика, видео)

По словам представителя ВС Турции, которого цитирует агентство Анадолу, ВС Турции проводят военную операцию на севере Сирии в целях обеспечения безопасности государственной границы и оказания поддержки силам международной коалиции в рамках борьбы с террористической организацией ИГИЛ, поддержки территориальной целостности Сирии.

Согласно сообщению, в рамках операции на севере Сирии продолжают наноситься удары по выявленным целям в районах Кеклидже и Джераблус. Удары осуществляются самолетами F-16 ВВС Турции.

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Так, ВВС Турции в районе 07.50 точными ударами уничтожили на севере Сирии 11 из 12 выявленных целей.

Отмечается, что в рамках военной операции, начиная с 05.45, нанесены 224 удара из пушек и реактивных систем залпового огня по 63 целям на севере Сирии.

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Кроме того, по данным издания, началась операция по освобождению от ИГИЛ сирийского Джераблуса

"Специальная оперативная группа ВС Турции и ВВС коалиции начали военную операцию по освобождению прилегающего к сирийскому городу Алеппо региона Джераблус от боевиков террористической организации ДАЕШ. В рамках действий, предпринятых в ответ на атаки террористов, по позициям боевиков ДАЕШ в регионе Джераблус ведется интенсивный артиллерийский огонь", - говорится в сообщении Анадолу.

Согласно сообщению, операция преследует цель освободить приграничные регионы от террористов, укрепить безопасность на границе и предупредить новый поток мигрантов.

В то же время, Турции приступили к проведению операции в Сирии после обстрела провинции Шанлыурфа.

Как сообщал УНИАН, бронетанковые подразделения турецкой армии пересекли границу с Сирией и ведут огонь по целям террористической группировки "Исламское государство".