Разрушительное землетрясение в Италии: СМИ сообщили о 14 погибших

«Первые результаты: по крайней мере 14 погибших», — сообщает РБК со ссылкой на La Repubblica.

Напомним, ранее официально сообщалось о шести погибших.

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Как сообщал УНИАН, подземный толчок магнитудой 6,1 балла был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия в центральной Италии.