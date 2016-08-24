Разрушительное землетрясение в Италии: СМИ сообщили о 14 погибших
10:35, 24 августа 2016Мир
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В результате сильного землетрясения в Италии погибли, по меньшей мере, 14 человек.
REUTERS
«Первые результаты: по крайней мере 14 погибших», — сообщает РБК со ссылкой на La Repubblica.
Напомним, ранее официально сообщалось о шести погибших.
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Как сообщал УНИАН, подземный толчок магнитудой 6,1 балла был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия в центральной Италии.
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